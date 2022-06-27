У Батумі перебуває танкер з російськими підсанкційними нафтопродуктами - ЗМІ

У терміналі грузинського порту Батумі перебуває танкер Esen Ka, завантажений російськими нафтопродуктами.

Про це передає Укрінформ із посиланням на російську службу «Радіо Свобода».

За даними грузинських ЗМІ, день тому судно, яке ходить під турецьким прапором, перебувало в російському порту Туапсе. Звідти приблизно з 30 тис. тонн вакуумного газойлю, що належить підсанкційній компанії «Роснефть», воно відбуло у Батумі.

Агентство з обслуговування судна підтверджує, що танкер перевозить вакуумний газойль, але інформацією про його походження, не володіє. Як повідомляє телекомпанія Mtavari Arkhi, тепер грузинська сторона має намір змінити походження вантажу й відправити його в Європу під виглядом нафтової продукції з Казахстану.

Телеканал стверджує, що танкером опікуються наближені до грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі особи – Уча Мамацашвілі та Грігол Лілуашвілі.

Источник: ukrinform.ua

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