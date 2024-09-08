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У Бразилії заарештовано всі активи Starlink, включаючи машини та літаки

У Бразилії заарештовано всі активи Starlink, включаючи машини та літаки

У Бразилії були конфісковані всі активи Starlink, включаючи транспортні засоби та повітряні судна. Ілон Маск різко розкритикував рішення, назвавши суддю “шарлатаном у суддівській мантії” і стверджуючи, що не існує жодних правових підстав для таких дій.

Конфлікт між урядом Бразилії та Маском триває вже деякий час. Верховний суддя Олександр де Мораєс виніс рішення про арешт активів Starlink у країні, що викликало обурення відомого мільярдера. Маск заперечує легітимність цього рішення і підкреслює, що Starlink є окремою компанією з іншими акціонерами, а рішення судді не має юридичних основ.

Нещодавно Starlink виконала розпорядження про блокування доступу до соціальної мережі X у Бразилії, що підтвердив Верховний суд. Маск звинуватив Мораєса в тому, що той “незаконно карає акціонерів та народ Бразилії”. Ситуація привернула значну увагу місцевих і міжнародних ЗМІ, де обговорюються можливі наслідки для інновацій та інвестицій у технологічний сектор Бразилії. Юридичні експерти зазначають, що дії суду можуть бути обґрунтовані нормами законодавства про цифрові комунікації, але багато спостерігачів бачать у цих заходах загрозу для свободи слова та інвестиційного клімату країни.

Джерело: itechua.com

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