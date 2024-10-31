У Харкові тривають роботи з відновлення газопостачання у постраждалому будинку

У Харкові триває робота з відновлення газопостачання до осель, які постраждали внаслідок чергового нічного обстрілу.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Уночі фахівці Харківської міської філії «Газмережі» локалізували витоки газу, які з’явилися внаслідок пошкодження газової системи житлового будинку після російського обстрілу. З самого ранку тривають роботи з ліквідації пошкоджень та поступового відновлення газопостачання до вцілілих квартир.

Понад 70 оселям вдалося повернути газ. Газопостачання до знищеного під’їзду було припинено.

Решті квартир планується відновити газопостачання у міру розбору завалів та наявності технічної можливості.

Роботи на місці обстрілу тривають та виконуються за умови належної щільності та герметичності газової системи.

Агентство Телевидения Новости