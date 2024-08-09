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У Харкові з дев’ятого поверху випала жінка: поліція з’ясовує обставини

У Харкові з дев’ятого поверху випала жінка: поліція з’ясовує обставини

8 серпня близько 19:16 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки по вулиці Академіка Павлова випала жінка. З множинними травмами постраждалу доставили в лікарню.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Стан постраждалої лікарі оцінюють як тяжкий.

Поліцією встановлено, що під час вживання спиртних напоїв 30-річна жінка випала з вікна дев’ятого поверху. З численними травмами у важкому стані її доставили в лікарню.

В ході огляду місця події виявлено та вилучено речові докази, які відправлені на експертне дослідження. Призначена низка судових експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

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