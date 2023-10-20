У Києві відбулася акція на підтримку бійців "Азову", які понад 500 днів перебувають у російському полоні

На акцію на Софіївській площі зібралися рідні та побратими полонених азовців.

Мета акції – привернути увагу суспільства, адже захисники Маріуполя та "Азовсталі" досі в полоні.

"У наших хлопців немає часу – вони помирають у полоні. Вони повертаються з вагою до 50 кг… Полон не є опцією зі збереження життя", – сказала організаторка акції та родичка полоненого Олександра Ряба.

Акції на підтримку полонених оборонців Маріуполя відбулися у містах Європи, в Австралії, Канаді та кількох штатах США.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19554

Новости портала «Весь Харьков»