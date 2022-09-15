У Криму учасників весілля притягли до відповідальності за пісню "Червона калина" і закрили ресторан

У Криму шістьох учасників весілля, на якому грала "Ой у лузі червона калина" , суд притягнув до відповідальності, пишуть місцеві телеграм-канали з посиланням на рішення Бахчисарайського райсуду.

Дехто заплатить штраф у 50 тисяч рублів, інші отримали від 5 до 15 діб адміністративного арешту. Про це повідомляють кримські телеграм-канали із посиланням на рішення Бахчисарайського районного суду.

Російські ЗМІ публікують дані про арешти та штрафи:

● власник ресторану у Бахчисараї – 15 діб арешту;

● діджей та танцівниця - по 10 діб;

● мати нареченого – 5 діб;

● мати нареченої – штраф у 40 тис рублів (близько 24 тис.грн);

● дружина власника ресторану – штраф у 50 тис рублів (близько 31 тис. грн);

Учора ді-джей, який увімкнув на весіллі в Криму, цей трек публічно вибачився.

Наразі ресторан "Арпат" де відбулося то весілля закритий на перевірку місцевіми очільниками Бахчисараю.

Джерело: internetua.com

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