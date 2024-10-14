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Фейк: «столиця України знову потопає у нечистотах»

Фейк: «столиця України знову потопає у нечистотах»

#спростуванняЦентру

Брехня: Київ вкотре потопає у стічних водах, а мешканці міста борсаються в багнюці. Цей вкид розповсюджують пропагандистські ресурси кремля.

Правда: пошук винятково негативу в житті українців – не є чимось новим у російській пропаганді. Цим займались ще у срср, коли розповідали про «загниваючий Захід», акцентуючи увагу на сміттярках й т.п.

При цьому не є великою таємницею, що в самій рф такі аварії є регулярним явищем. Минулої зими взагалі йшлося про «колапс всієї комунальної системи росії». Тоді лише за два місяці зими сталося щонайменше 557 аварій, а перебої в роботі комунальних систем торкнулися трьох мільйонів «простих росіян».

Ба більше – режим надзвичайної ситуації через аварії на комунальних мережах запроваджували (https://spravdi.gov.ua/chy-poteplishayut-putinski-pidmoskovni-vechory-dajdzhest-propagandy-za-8-sichnya-2024-roku/) в новосибірську та підмосковному подольську.

До слова, торік кількість жертв таких аварій в рф зросла майже у 2,5 рази – з 56 до 139 осіб. Понад 100 осіб постраждали через прорив труб, ще 36 – через вибух побутового газу. Нинішнього року вже 43 росіянина буквально обварилися в окропі через прорив труб.

А головною причиною аварій у Києві та інших містах України наразі є винятково путінська росія, яка своїми ударами фактично влаштувала «інфраструктурний геноцид українців».

Джерело: https://t.me/spravdi/42068

Новости портала «Весь Харьков»

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