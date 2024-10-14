Як старлінки допомогли Росії захопити Вугледар і що з цим робити – WP

Україна поступалася Росії зі кількістю зброї та вояків, але мала одну значну перевагу над ворогом – зв'язок через термінали Starlink. Але тепер їх мають і росіяни, пише Washington Post.

Зв'язок допомагає їм краще координувати дії під час наступів, запускати більше дронів, і точніше наводити артилерійський вогонь. І все це – попри зусилля американців зупинити витік технології, яка є у довгому списку забороненого до експорту в Росію.

Але чорний ринок з продажу Starlink процвітає, - і дозволяє доставку терміналів до Росії, а звідти на фронт. Більше того, саме вони, як кажуть українські вояки, стали однією зі складових успіхів, що їх останнім часом здобуває Росія на Донбасі.

Автори WP нагадують, що сотні тисяч терміналів Starlink стали основою системи зв’язку української армії, і надавали значну технологічну перевагу над противником, що переважав у живій силі.

Але нині Росія закрила цей технологічний розрив, покращила координацію власних сил і точність вогню. Про це виданню розповіли шість українських солдатів та офіцерів із різних підрозділів, які воюють на Донеччині.

Дехто із них критикує особисто Ілона Маска, власника SpaceX - виробника старлінків за те, що компанія зробила недостатньо, аби запобігти незаконному використанню технології. А небажання вирішити проблему породжує припущення у його симпатіях до росіян.

Від переваги українців до переваги росіян

WP нагадує, що SpaceX надала українцям безкоштовний зв'язок через старлінки після початку російського вторгнення у лютому 2022. Потім компанія заявила про вартість цих послуг, довго сперечалася із дипломатами та військовими, і, врешті, вислала рахунки до Пентагону. Остання цифра, що називалася, становить понад 14 млн доларів за шість місяців сервісу.

В Україні також різко критикували Маска за те, що він начебто відмовився дати згоду на використання старлінків під час планування операції з атаки на російський флот у Чорному морі у 2022 році. Біограф Маска Волтер Айзексон написав, що тоді бізнесмен радився із представником Росії в ООН і побоювався, що технологію буде використано для ескалації конфлікту.

Тим часом в Україні доступ до надійного інтернету на фронті давав значні переваги, перетворюючи хвилини у радіозв’язку на секунди, які потрібні для координації дій в чатах. Він також дозволяв українським командирам бачити поле бою в режимі реального часу завдяки дронам, корегувати вогонь, і визначати ділянки, на яких ворог є найвразливішим, тоді як росіяни покладалися переважно на повільний радіозв’язок.

Але тепер і вони використовують термінали Starlink так само як українці.

"Вони просто переважили нас", - розповів WP офіцер із 72-ї механізованої бригади, які захищала район Вугледару від 2022 року, і нещодавно була змушена відступити. Він вважає, що використання росіянами старлінків стало додатковою перевагою, разом із перевагою в живій силі та озброєнні.

Старлінки на російських позиціях помічають вже близько року, але лише в останні місяці стали визначати і їхній ефект, який став особливо відчутним під час російського просування поблизу Покровська.

"Раніше росіяни не могли контролювати деякі свої рухи, маневри, артилерію, піхоту", - розповів WP командир взводу операторів дронів 93-ї механізованої бригади на ім’я Євген. Тепер це змінилося, каже він. І далі росіяни будуть лише вдосконалювати свої навички.

"Панове, рекомендую!"

Російським компаніям чи фізичним особам заборонено продавати старлінки. Але існує сірий ринок, який підігрівають запити як від військових, так і приватних осіб.

WP переглянув чотири із багатьох російських сайтів, які пропонують прямі продажі для "спеціальної військової операції", як називають війну в Україні в Кремлі. Більшість терміналів продають через Телеграм. Їхній шлях до фронту починається частіше у Москві.

Один із чатів пропонує сам термінал та підключення лише за 1000 доларів. Обслуговування – безкоштовне. Кожен клієнт отримує рекомендації як уникнути блокування, а також відео, на яких вояки, які вже використовують термінали, діляться своїм досвідом.

"Ми використовуємо Starlink близько місяця. Жодних нарікань, швидкість гарна", - каже один.

"Інтернет літає! Мужики, ми щасливі! Панове, рекомендую!" - ділиться враженнями інший.

WP нагадує, що для активації термінала потрібен телефонний номер, е-мейл та рахунок в банку за кордоном, аби оплатити місячну підписку на сервіс. Для цього сервісні компанії шукають тих, хто може "позичити" свої дані. Користувачі у чатах "клієнтської підтримки" в Телеграм кажуть, що купити і зареєструвати термінал за кордоном не важко. Переважно це робиться в Європі, а доставляється через Арабські Емірати.

В одному чаті є попередження не активувати термінал в Росії.

Інший постачальник попереджає, що для терміналів, придбаних у ЄС, є можливість блокування через 90 днів після активації. Але і вихід є – реєструвати його, використовуючи українські дані.

Чи можна від'єднати старлінки в росіян

Starlink можна відключити як через серійний номер термінала, так і через блокування сигналу у певному регіоні, пише WP із посиланням на поради американського регулятора ринку зв’язку - Федеральній комісії з комунікацій.

Експерт, знайомий із роботою старлінків, кажу, що технічно компанія здатна ідентифікувати, де працюють активовані термінали через сигнал, який вони надсилають до супутника. Але розрізнити, хто саме їх використовує у зоні боїв – українці чи росіяни – буде важко.

Зусилля США щодо стримування використання росіянами старлінків "не виглядають особливо успішними", каже Стейсі Петтіджон, директорка програм у Center for a New American Security. Частково це пояснюється рухом лінії фронту.

"Українські сили зараз зайшли в Росію. То де зараз лінія фронту?" - питає експертка, і пояснює, що якщо заблокувати використання старлінків за поточними даними про лінію фронту, це обмежить українські сили у здатності йти у наступ у майбутньому.

Зі свого боку українські військові кажуть, що побоюються, що у разі, як роботу терміналів буде заблоковано на основі географічних даних, можуть бути заблоковані і українські термінали. Із цим вже стикнулися українські підрозділи, які зайшли в Росію у серпні цього року. Але ще важливіше, що досить скоро вони знайшли вихід з цієї халепи, – очевидно, той самий, що і росіяни. Як розповів один із українських операторів дронів, це робиться завдяки блокуванню оновлень ПЗ та зміни налаштувань GPS.

Є і ще цілком життєздатні способи, як можна контролювати незаконне використання терміналів, каже Тодд Гаррісон, старший аналітик та експерт з безпеки у космічних технологіях American Enterprise Institute.

Один із них полягає у тому, щоб Київ та Вашингтон зібрали серійні номери старлінків, які використовують українські військові, і передали їх SpaceX, із вказівками відключити інші термінали.

Українські військові кажуть, що наразі не бачать ознак того, що щось було зроблено, аби припинити незаконне використання старлінків росіянами.

Навпаки, як каже відставний генерал Ігор Романенко, російські оператори нарощують їх використання.

За останні тижні у рештках великих російських дронах навіть знаходили термінали, що дозволяли оператору мати постійний контакт із дроном, і значно посилювати точність удару, або перескеровувати до кращої цілі.

"На жаль, частково це відбувається і через ставлення Ілона Маска", - каже генерал-полковник Романенко.

А тим часом на фронті термінали, які використовують росіяни, стали новою ціллю для українських ударів. Наприклад, наприкінці весни цього року, після наступу росіян біля Авдіївки, українські військові знищили термінали, розташовані на даху коксохімічного заводу, розповів WP Тимофій, оператор дронів із 47-ї окремої механізованої бригади.

"В них їх багато… І вони використовують їх так само як ми", - каже він. За його спостереженнями, росіяни мають достатньо терміналів, аби їх використовувало не лише командування, але й окремі групи.

Використання росіянами старлінків – не єдина причина, чому вони поступово просуваються до Покровська, ключового логістичного хабу на Донбасі, каже Олександр, командир батальйону так само у 47-й бригаді. Але вони безумовно зіграли свою роль. Український військовий критикує недостатні спроби обмежити використання старлінків росіянами.

"Це те, що нас вбиває", - каже він.

Джерело: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»