Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 100

Кавказское проклятье

Кавказское проклятье

Жизнь в россии, в особенности политическая, зиждется на ряде так сказать скрепных мифов. Здесь сосуществуют легенды о добром царе и плохих боярах, и предания о внешних супостатах, стремящихся поработить русских людей, истории о «второй армии мира» и прочая и прочая. Среди них не последнее место занимает концепт многонационального государства, в котором бытует гармония между народами последней империи современности. Тем не менее данный миф в последнее время стремительно разрушается, не в последнюю роль из-за амбиций и шкурных интересов хозяина Чечни Кадырова.

В федеральном уровне с Кадыровым, безусловно не без прямой указки от путина, носятся как с писаной торбой. Не исключено, что кремль на чеченском прототипе откатывает кейс реставрации монархии восточного типа. Иначе чем объяснить, что боевика и в прошлом головореза русских пацанов превратили в культовую личность, прямо кавказского султана. Так и путин, отправляющий сотни тысяч на убой, должен смотреться привлекательным тираном.

Зная падкость «пехотинца» на всякие побрякушки, Кадырова, также как и его сынка Адама, обвешали орденами, медалями, почетными званиями и учеными степенями, как пресловутых северокорейских генералов. Он же в свою очередь принимает это как индульгенцию от всех своих преступлений, как прошлых, так и будущих. И в какой-то степени действует безошибочно.

Взять к примеру из ряда вон выходящий эпизод с объявлением Кадыровым на всю россию кровной мести сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и депутатам госдуры Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. В ходе встречи с силовиками глава Чечни обвинил уважаемых людей с Кавказа в стремлении его убить, заказав киллера за 100 млн. дол. Цифра не взята с потолка, а лишь намекает на чечено-дагестанскую битву за маркетплейс Wildberries из-за которого враждующие кавказские группировки убивают людей под стенами кремля.

Эмоциональное решение Кадырова подобно взрыву бомбы возле склада пороховых бочек, ведь фактически запускает цепную реакцию, ведущую к боевым разборкам, как на самом Северном Кавказе, так и между группами кавказцев во всех точках россии.

Но слова словами, в верхах хотели все замять, забыть межнациональный выпад Кадырова, вот только не успели. Об этом красноречиво говорит пятничный инцидент с расстрелом неизвестными автомобиля с сотрудниками Центра «Э» в Ингушетии. В итоге трое человек погибли. Авто нападавших нашли сожженным в соседней Северной Осетии. Вероятно именно кадыровцы стоят за исполнением данной кровавой атаки.

Уже на следующий день произошла ответка: в Грозном на АЗС взорвалась цистерна с топливом. Трагедия повлекла за собой гибель четырех человек, в т.ч. женщины с двумя детьми. Кадыров сразу же взял расследование ЧП под свой прямой контроль – прямой намек на то, что за взрывом стоят его враги.

Как бы там ни было, но колеса кровной мести завертелись по полной программе. Кадыровское проклятие в действии: пролилась первая кровь за которой последует самая настоящая межнациональная война. Дагестанцы, чеченцы, ингуши и осетины уже в нее втянулись…

Все из-за банальной людской жадности одного оборзевшего персонажа и близорукости москвы, вырастившей на Кавказе падишаха себе на беду.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/937

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як старлінки допомогли Росії захопити Вугледар і що з цим робити – WP
Сегодня 11:01    101
Фейк: «столиця України знову потопає у нечистотах»
Сегодня 10:10    108
Розвідка Британії: росія «сильно перебільшила» число кораблів, які брали участь у навчаннях «Океан-24»
Сегодня 09:37    121
У Кременчуці погодилися демонтувати пам’ятник, присвячений морякам більшовицької флотилії
Сегодня 09:25    108
Страти військовополонених – державна політика росії
Сегодня 09:14    111
Терористи ХАМАС під час підготовки атаки на Ізраїль 7 жовтня минулого року намагалося переконати "Хезболлу" та Іран узяти участь у нападі — The New York Times
Сегодня 08:39    102
В оккупированных Донецке и Макеевке критическая ситуация с водоснабжением
Сегодня 08:29    105
Харківщина, 14 жовтня
Сегодня 08:26    121
Оперативна інформація станом на 08.00 14.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:17    139
Показательная расправа. Оккупанты «осудили» сотрудника ЗАЭС на 13 лет, якобы за шпионаж
Сегодня 08:08    97
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 