Розвідка Британії: росія «сильно перебільшила» число кораблів, які брали участь у навчаннях «Океан-24»

Розвідка Великої Британії проаналізувала російські військово-морські навчання «Океан-24» і зазначила, що росія майже напевно «сильно перебільшила» цифри щодо кораблів і техніки, які брали участь у цих навчаннях.

«З 10 по 16 вересня 2024 року Військово-морські сили російської Федерації провели масштабні стратегічні навчання «Океан-24». Це сталося після дворічної паузи в будь-яких масштабних навчаннях російських збройних сил. До 2022 року росія проводила щорічні навчання за участю всіх своїх збройних сил, але два останні були скасовані, майже напевно через вимоги війни в Україні», – йдеться в повідомленні.

«Навчання «Океан-24», ймовірно, були спробою продемонструвати можливості, незважаючи на війну. російські ЗМІ повідомляли, що в навчаннях мали взяти участь понад 400 кораблів, 120 літаків, 7000 одиниць озброєння і спеціальної військової техніки та 90 000 особового складу, а підрозділи будуть проводити операції в Баренцевому, Балтійському, Середземному й Каспійському морях, а також у Тихому і Північному Льодовитому океанах», – заявили у розвідці.

У розвідці зазначили, що навчання справді проходили в цих районах, але росія майже напевно сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі лише близько 300 суден доступні для участі.

При цьому в розвідці Британії заявили, що жодної активності навчань не було в Чорному морі, «дуже ймовірно, через атаки з боку України в перші шість місяців 2024 року».

У квітні у ВМС України заявили, що від початку повномасштабної війни Чорноморський флот росії втратив близько третини своїх кораблів через ураження російських суден під час українських ударів.

У червні представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що росія ховає великі кораблі і носіїв «Калібрів», але «полювання не має зупинятися».

Джерело: radiosvoboda.org

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