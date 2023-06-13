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У Кривому Розі росіяни вдарили по п'ятиповерховому будинку

У Кривому Розі росіяни вдарили по пятиповерховому будинку

Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Вілкул:

«Високоточні» потвори влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок.

Внаслідок удару троє загиблих і 25 поранених, — голова ОВА . Ймовірно, є люди під завалами.

Крім цього, троє людей постраждали на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди.

Ще четверо травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили. 

Джерело: https://t.me/spravdi/30259

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