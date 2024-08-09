У Куп’янську ліквідовують наслідки нічного обстрілу

В ніч на 9 серпня окупанти обстріляли системами РСЗВ «Ураган» центральну частину міста Куп’янськ Харківської області. Є поранені серед цивільного населення.

Про це повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

За даними начальника ГУНП Харківської області Володимира Тимошка, пошкоджено житлові будинки, газогін, електромережі, господарчі споруди. Також пошкоджено будівлю медзакладу, карету швидкої допомоги, приватну автівку, магазин. Дістали поранення троє цивільних людей.

Працівники комунальних підприємств Куп’янської громади та підприємств критичної інфраструктури проводять роботи з ліквідації наслідків обстрілів: прибирають вулиці й прибудинкову територію, зашивають віконні отвори та балкони, ремонтують пошкоджені лінії електропередач, проводять відновлення газогонів та системи водопостачання.

«Вчергове наголошую на необхідності евакуації до більш безпечних регіонів України й не наражати себе та своїх близьких, особливо дітей, на небезпеку. Для цього потрібно зателефонувати на цілодобову лінію з питань евакуації 0 800 33 92 91», – додав Андрій Беседін.

Агентство Телевидения Новости