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У любителя нарушать ПДД и не оплачивать штрафы изъяли автомобиль

У любителя нарушать ПДД и не оплачивать штрафы изъяли автомобиль

У владельца Audi TT из Харькова испольнительная служба изъяла авто. Причина – три решения суда за вождение в нетрезвом состоянии, 11 протоколов за нарушение ПДД и общая сумма задолженности перед бюджетом около 100 000 гривен, сообщил на своей странице в Facebook замначальника Восточного межрегионального управления Минюста Сергей Розумный.

«Загальна сума заборгованості перед бюджетом близько 100 000 грн. і це не заважає «королю автостради» безкарно та без прав ганяти вулицями Харкова. Але так було раніше, а зараз з ініціативи Міністерства юстиції, дана категорія справ у пріоритеті і наш обов’язок не лише забезпечити 100% виконання виконавчих документів, а й обмежити суспільство від таких негідників», – прокомментировал Сергей Розумный и поблагодарил за работу сотрудников Киевского отдела Государственной исполнительной службы Харькова.

У любителя нарушать ПДД и не оплачивать штрафы изъяли автомобиль

У любителя нарушать ПДД и не оплачивать штрафы изъяли автомобиль

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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