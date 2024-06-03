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У поліції повідомили вік жертв ракетних ударів по базі відпочинку на Харківщині

У поліції повідомили вік жертв ракетних ударів по базі відпочинку на Харківщині

3 червня вночі відбувся масований ракетний обстріл міста Зміїв на Харківщині: окупанти завдали удари п’ятьма ракетами по базі відпочинку.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Пошкоджені будинки на території бази. Загинув цивільний чоловік, 1979 р. н., ще двоє людей – 42-річний чоловік та 35-річна – жінка поранені.

с. Старий Салтів. 2 червня близько 9:20 внаслідок авіаудару керованими авіабомбами пошкоджено цивільний автомобіль, отримали поранення  чоловік та жінка.

с. Борівська Андріївка. 2 червня близько 10:00 відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Повністю зруйноване приватне домоволодіння. Пошкоджено три приватних будинки, отримала поранення 85-річна жінка.

м. Вовчанськ. 2 червня внаслідок обстрілу військовими рф керованими авіабомбами згорів житловий будинок, пошкоджено приватні домоволодіння. 

с. Борова. 2 червня близько 19:00 внаслідок ворожого влучання БПЛА зруйновано житловий будинок. Без постраждалих.

с. Черкаські Тишки. 2 червня відбувся ворожий артобстріл. Сталося загорання господарчої споруди, без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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