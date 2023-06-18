У Сербії десятки тисяч людей вийшли на мітинги з вимогою відставки президента країни Александара Вучича

Associated Press:

Протести, які тривають сьомий тиждень поспіль, відбулися в Белграді та інших містах. У столиці демонстранти заблокували головну магістраль і вимагали відставки Вучича.

Масові акції спалахнули у відповідь на дві послідовні масові стрілянини на початку травня, в результаті яких загинули 18 людей і ще 20 отримали поранення, багато з них — учні початкової школи в Белграді.

Протестувальники вимагали відставки високопосадовців сербської служби безпеки та скасування ліцензій на мовлення для проурядових ЗМІ та таблоїдів, які регулярно транслюють насильницький контент.

Протестувальники вважають, що контрольовані державою ЗМІ відповідальні за культуру насильства, яка поширена в Сербії з часів воєн на Балканах у 1990-х роках, в результаті яких загинули понад 100 тисяч людей.

Вучич, колишній ультранаціоналіст, який брав активну участь у розпаді колишньої Югославії, заявив, що ніколи не погодиться на вимоги опозиції і назвав лідерів протесту "гієнами", які хочуть смерті його та його родини.

Лідери протестів заявили, що будуть продовжувати акції, включно з блокуванням основних транспортних шляхів та урядових будівель.

Джерело: https://t.me/znua_live/98492

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