Україна відкликає своїх миротворців із Косово

Україна відкликає із Косова своїх громадян, які брали участь у миротворчій місії.

Про це повідомили у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ, передає РБК-Україна.

- Станом на сьогодні у Косові, Республіка Сербія, перебуває національний контингент Збройних сил України у складі 40 військовослужбовців, – зазначили у відомстві.

У відомстві зазначили, що наразі проводяться заходи щодо їх повернення до України. Підстава - указ президента від 7 березня 2022 року №114 "Про відкликання національного контингенту та національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки".

- Повернення національного контингенту означатиме тимчасове припинення його участі в місії KFOR (Міжнародні сили з підтримки миру в Косові під керівництвом НАТО), - уточнили в командуванні Об'єднаних сил.

У березні президент Володимир Зеленський відкликав усіх українських миротворців із усіх місій у світі для оборони держави проти повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: meta.ua

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