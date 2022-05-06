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Українців змушують приймати громадянство псевдо республік, в разі відмови обіцяють репресії

Українців змушують приймати громадянство псевдо республік, в разі відмови обіцяють репресії

В окупованому місті Сорокіне (Луганська область) розпочато процеси оформлення паспортів «ЛНР» щодо українських громадян переміщених із нещодавно захоплених територій. Люди позбавлені домівок, майна і грошей. Тож вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можливо отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу.

З людьми проводяться «профілактичні бесіди». Повідомляється, що в разі відмови набуття громадянства псевдореспубліки – люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи.

Наразі більшість співробітників так званих «правоохоронних органів ЛНР» відправлено в зону бойових дій на території Донецької, Запорізької, Херсонської областей. А поспіхом зібрані «новобранці» не мають практично жодного досвіду служби.

Через це, зокрема, з 1 травня патрульні підрозділи «народної міліції ЛНР» вимушені зупинити перевірки приватного автотранспорту та особистих документів на блок-постах поблизу Сорокіне.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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