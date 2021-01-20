Українським держустановам розіслали листи із Росії зі шпигунськими вірусами

Вночі 19 січня було здійснено масову розсилку по державних установах України фішингових електронних листів начебто від адміністрації Держспецзв’язку

Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook CERT-UA – команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події, спеціалізованого підрозділу Державного центру кіберзахисту Держспецзв'язку.

Зазначається, що листи відправлялись з поштової скриньки zapros@dsszzi.gov.ua.

"Такої поштової скриньки та підрозділу "департамент перевірок" в Держспецзв’язку не існує, ім’я відправника було підмінено", – наголошують у повідомленні.

Також відомо, що всі листи відправлялися з ІР-адреси 212.44.151[.]60, яка знаходиться в Російській Федерації.

"Фішингові листи містять прикріплений файл з архівом, в якому знаходиться програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп’ютерів жертв", – додали у CERT-UA.

У відомстві закликали у разі виявлення зазначених листів терміново повідомляти CERT-UA на пошту cert@cert.gov.ua.

Новину з детальним аналізом шкідливого файлу згодом буде опублікована на сайті cert.gov.ua.

Источник: internetua.com

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