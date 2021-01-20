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Українським держустановам розіслали листи із Росії зі шпигунськими вірусами

Українським держустановам розіслали листи із Росії зі шпигунськими вірусами

Вночі 19 січня було здійснено масову розсилку по державних установах України фішингових електронних листів начебто від адміністрації Держспецзв’язку

Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook CERT-UA – команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події, спеціалізованого підрозділу Державного центру кіберзахисту Держспецзв'язку.

Зазначається, що листи відправлялись з поштової скриньки zapros@dsszzi.gov.ua.

"Такої поштової скриньки та підрозділу "департамент перевірок" в Держспецзв’язку не існує, ім’я відправника було підмінено", – наголошують у повідомленні.

Також відомо, що всі листи відправлялися з ІР-адреси 212.44.151[.]60, яка знаходиться в Російській Федерації.

"Фішингові листи містять прикріплений файл з архівом, в якому знаходиться програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп’ютерів жертв", – додали у CERT-UA.

У відомстві закликали у разі виявлення зазначених листів терміново повідомляти CERT-UA на пошту cert@cert.gov.ua.

Новину з детальним аналізом шкідливого файлу згодом буде опублікована на сайті cert.gov.ua.

Українським держустановам розіслали листи із Росії зі шпигунськими вірусами

Українським держустановам розіслали листи із Росії зі шпигунськими вірусами

Українським держустановам розіслали листи із Росії зі шпигунськими вірусами

Українським держустановам розіслали листи із Росії зі шпигунськими вірусами

Українським держустановам розіслали листи із Росії зі шпигунськими вірусами

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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