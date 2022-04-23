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Укрпошта зазнала кібератаки після запуску онлайн-продажу марок про "руській корабель"

Укрпошта зазнала кібератаки після запуску онлайн-продажу марок про руській корабель

Національна поштова служба України "Укрпошта" повідомила, що в п'ятницю вона зазнала кібератаки після того, як в мережі з'явилися продажі поштової марки, на якій зображений український солдат, що показує за яким напрямком йти російському військовому кораблю.

Минулого тижня за покупкою марки утворилися черги, коли вона надійшла в продаж у поштовому офісі в Києві після затоплення флагманського корабля Чорноморського флоту росії. Київ заявив, що вразив ракетами "Нептун" крейсер "Москва".

На росії заявили, що судно затонуло під час буксирування в шторм після пожежі, спричиненої вибухом боєприпасів.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський приніс вибачення клієнтам за, DDoS-атаку (розподілену відмову в обслуговуванні), але не повідомив, хто за цим стоїть.

«Ми дійсно робимо все разом з інтернет-провайдерами, щоб відновити як інтернет-магазин, так і інші системи Укрпошти, які також тимчасово не працюють через DDos-атаку на наші системи», – написав він у Facebook.

Українські чиновники попереджають про небезпеку кібератак з боку російських хакерів після того, як росія вторглася в Україну 24 лютого.

Москва постійно заперечує звинувачення в кібератаках об'єктів в Україні. Раніше цього місяця Україна заявила, що зірвала спробу російських хакерів пошкодити її електричну мережу за допомогою кібератаки.

За матеріалами: Reuters

Новости портала «Весь Харьков»

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