Ультиматум известных анонимов

Гвоздем недавней встречи Путина с руководством Госдумы стал тезис о том, что "мы-то по большому счету всерьёз ещё пока ничего не начинали" в Украине. В своей страусиной манере солнцеликий вождь навёл ужасу, не уточняя сути своих бесчеловечных задумок. Таким образом, по его мнению, эффект будет более грандиозным, а ответственность – как с гуся вода. Конечно, не Макиавелли, но и времена на дворе не те. Если не вдаваться в умножение сущностей, то один вывод со слов Путина состоит в том, что 136 дней "вторая армия мира" не воюет, а только готовится к этому. Так сказать, то была не война, а просто учебная разминка с 37 тысячами "двухсотых" и потерей изрядной доли военного потенциала. Но, как говорится, наверху-то виднее.

Учитывая, что "глубинный народ" с каждым днём теряет интерес к ходу авантюры и начинает прозревать от масштабов трат на инкорпорацию разрушенных российскими военными преступниками временно оккупированных украинских территорий, в Кремле ищут варианты возвращения интереса к "СВО". Пока Путину боятся доложить, что от темы фейкового "нацизма", "освобождения" квазиреспублик и всего ущербного антиукраинского дискурса даже российских терпил с души воротит. За упоминание о том, как санкции оздоравливают жизнь россиян, можно не только в морду получить, но обзавестись последствиями пожизненного членовредительства. Про рейтинги на "спецоперации" можно также забыть: доверие ко всем партиям лягло на плато и будет снижаться.

Вот в таких условиях потрёпанная партия войны решила запустить информационно-психологическую операцию для духоподъемности своих адептов и деморализации украинской стороны. За опорную заготовку взят путинский тезис про "ничего не начинали", к которому прикрепили кассетную информационную бомбу. Ее вкинули через стремительно деградирущую телеграм-площадку "Незыгарь", связанную с АП.

Фактически вышел настоящий ультиматум для украинской стороны, при чтении которого не покидает ощущение, что его написали на коленке. Авторство угрожающего текста анонимизировано. Авторы явно хотели перестраховаться, чтобы не брать прямой ответственности, боясь возмездия. Значит, они не уверены в себе.

Анонимы требуют от Киева и его партнёров пойти до сентября, т.е. ЕДГ, на "мягкую капитуляцию" и отдать "только 30% территории". Аппетит неслабый, ведь если перенести данную цифру на саму Россию, то это равносильно ее территориальному обрезанию от Калининграда до Уральских гор. Здесь чувствуется рука ГРУ.

Если Украина откажется подчиниться, тогда ее ждёт "умеренно-агрессивный" сценарий "СВО". В понимании авторов писанины он состоит в: 1.Объявлении войны Украине, если Россию признают "страной-террористом"; 2. За 72 часа будут уничтожены столица и ещё пять городов, а массированными ракетно-бомбовыми ударами будет уничтожена вся транспортная инфраструктура, включая мосты через Днепр; 3. спящие ДРГ в Киеве нейтрализуют высшее руководство Украины; 4. Беларусь перережет все пути отхода на Западе, а три дивизиона С-400 собьют все частные борты в Закарпатской и Одесской областях. Эти страсти-мордасти писались на базе выкладок ГРУ и ФСБ. Наконец, финальная идея об утрате украинской государственности и разделе Украины на три части – плод работы команды Нарышкина из СВР.

Складывается ощущение, что кто-то из АП передал райтерам наработки планов российских спецслужб, датированных январем-февралем 2022 года, т.е. уже не актуальных, для компилирования силового манифеста ястребов. Понимая всю тяжесть морального состояния путинской клики, нельзя относиться к подобным выпадам беспечно. Но в тоже время здесь же вскрыты страхи Кремля. Наращивание военной поддержки Украины странами-партнерами пугает Москву и сулит ей грандиозные потери. Анонимы за своей бравадой умалчивают о том, какой будет тяжесть возмездия за радикализацию "СВО". Пора уже остановиться.

Источник: https://t.me/sytosokrata/676

Новости портала «Весь Харьков»