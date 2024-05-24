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З Грузією зараз ситуація максимально загострюється – ясно, що, як завжди, з подачі Росії

З Грузією зараз ситуація максимально загострюється – ясно, що, як завжди, з подачі Росії

У вівторок, 28 травня, проросійська грузинська влада долатиме вето президентки Зурабішвілі на скопійований з російського закон про «іноагентів». Значна частка експертів вважає це складником кремлівської триходовки:

1. Закон і загальна проросійська позиція (і, звісно, жодної участи в антиросійських ініціативах союзників, тим більше навіть не згадувати Другий фронт).

2. Як підтримка «дружньої політики Грузії» Кремль повертає розорені окуповані 2008-го Росією Абхазію і Південну Осетію = в якості «Грузинської федерації», наприклад.

3. Дружня «Грузинська федерація» в повному складі, з усіма територіями, підгрібається Росією на позицію «Білорусі №2». Бінґо.

Тобто, вся ця колотнеча з абсурдним законом – просто інструмент, щоб підгребти цілу потенційно натівську Грузію на роль навіть не сателіта, а просто одного з тотально контрольованих анклавів. І не варто обманюватись, що грузини будуть масово проти.

Коли я востаннє був у Грузії, мене вразила в Батумі кількість російської музики, російських концертів, російських вивісок, російського всього. Я не раз і не два питав місцевих: як же так, у вас же війна буквально 9 років назад була, вашу рідну землю відібрали – чи не чверть території?! Відповіді були щоразу ідентичними: ну, росіяни хороші гроші платять, багато російських туристів, а буде з такою атмосферою ще більше...

Тобто, грузини спокусились «хлібом» - і коли підтримували для окупантів комфортну атмосферу, і коли голосували за щедрі обіцянки кремлівської маріонетки Іванішвілі і «Грузинської мрії», і коли не обурювались впертим утриманням своєї влади від антиросійських санкцій і взагалі будь-яких дій на шкоду своєму ж окупанту, і коли всі ці роки демонстрували неймовірну толерантність росіянам, в тому числі останніми роками втікачам від мобілізації.

А в підсумку, як бачимо, така толерантність до ворога, який от прямо зараз тебе не вбиває, закінчується тим, що через певний час тебе просто ламають через коліно і формують черговий імперський анклав.

Тут сьогодні грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе став в позу «жертви Заходу» і заявив, що «один із єврокомісарів» нібито розповів йому про санкції в разі ухвалення скандального закону про «іноагентів» і багатозначно, з натяком згадав про замах на голову уряду Словаччини Роберта Фіцо. Навіть якщо це так і було – то можна хіба підтримати. Кремлівську клієнтелу треба давити по-максимуму.

За прикладом Фіцо чи ні, але скільки завгодно жорсткий варіант гальмування утворення грузинського анклаву РФ кращий, ніж втрата держави через привласнення Росії. Для грузинів кращий і для Європи.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/27893

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Темы: грузія

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