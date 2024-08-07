Z-канали заявили, що ЗСУ зайняли кілька сіл Курської області

ЗСУ зайняли населені пункти Миколаєво-Дар’їно, Дар’їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області.

Як пише УНІАН, про це заявляють російські соцмережі.

Як пише Астра з посиланням на кілька Z-ресурсів, «зберігається важка ситуація» у Суджанському районі. На північно-західній ділянці підрозділи ЗСУ нібито зайняли населені пункти Миколаєво-Дар’їно, Дар’їно та Свердликове.

Лінія контролю на трасі Рильськ – Суджа достеменно невідома. За версією росіян, на південний схід ЗСУ нібито змогли розширити зону контролю трасою 38К-004, просунувшись у напрямку до західного передмістя Суджі – Гончарівки.

За непідтвердженими даними, у населеному пункті тривають бої.

Населення міста Суджа майже повністю евакуйоване, в районі обстріли, сили рф намагаються не підпустити українську армію до населеного пункту.

Російські воєнкори скаржаться, що війська «Ахмат» втекли з позицій на кордоні й ховаються за спинами призовників.

Тим часом у Курських пабліках і каналах зростає кількість публікацій з проханням знайти та допомогти вивезти родичів із населених пунктів, які, за даними місцевих жителів, залишилися без зв’язку.

Агентство Телевидения Новости