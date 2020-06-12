З початку року НАЗК направило до суду 110 адмінпротоколів стосовно порушень з боку політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжує працювати над забезпеченням прозорості діяльності політичних партій.

Зокрема, з цією метою НАЗК здійснює аналіз звітів партій та виявляє, чи відповідають вказані у них дані реальним витратам партій, чи були отримані кошти перераховані законним шляхом, чи використовує партія свої ресурси у відповідності до цілей діяльності, тощо.

Так, з початку року НАЗК склало та направило на розгляд до суду 110 протоколів про адміністративні порушення стосовно керівників політичних партій.

З них:

● 80 протоколів щодо порушення порядку подання фінансової звітності (стаття 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

● 28 протоколів щодо невиконання законних вимог НАЗК (стаття 188-46 КУпАП);

● 2 протоколи щодо порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (стаття 212-15 КУпАП).

З початку року суди визнали винними в порушенні порядку подання фінансової звітності керівників партій: «Громадянська позиція», «Солідарність правих сил», «Ліберально-демократична партія України», «Республіканська партія України», «Альянс за соціальну справедливість», «Європейська ліберальна партія», «Право Народу».

У невиконанні законних вимог НАЗК були визнані винними керівники партій «Разом сила» та «Народний рух України».

Також винними в порушені порядку надання внесків були визнані внескодавці таких політичних партій: «Національний корпус», «Слуга Народу», «Українська стратегія Гройсмана» та «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Источник: nazk.gov.ua

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