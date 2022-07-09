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З України під час війни виїхали деякі олігархи, чинні та колишні нардепи, - Данілов

З України під час війни виїхали деякі олігархи, чинні та колишні нардепи, - Данілов

Серед людей, які виїхали з України під час війни, - олігархи, депутати минулого і нинішнього скликань, у тому числі київські забудовники.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про олігархів, про депутатів минулого чи цього скликань. Цих людей не так багато. У нас є розуміння щодо певних осіб, особливо тих, хто був, наприклад, київськими забудовниками", - зазначив він.

"Ми це відстежуємо. Навіть якщо вони якимось чином потрапили за кордон, це не означає, що вони не мають наміру повертатися", - сказав секретар РНБО.

За його словами, "вони перебувають хто у Монако, є ціле поселення багатих людей під Варшавою",

Источник: censor.net

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