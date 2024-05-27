За добу на Харківщині загинуло 4 людей: зведення ХОВА

16:45 село Хотімля Чугуївського району. Через обстріл пошкоджена будівля недіючої бази відпочинку.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

14:18 Ізюмський район, село Богуславка. Обстріл КАБ. Зруйновано 2 приватних будинки та пошкоджено 8 приватних будинків. Загинула жінка. Постраждали дві жінки, один чоловік та 2 хлопці 13 і 9 років.

14:18 село Івашки Богодухівського району внаслідок скидання боєприпасу ВОГ постраждав 1 чоловік.

13:45 селище Куп’янськ-Вузловий, Внаслідок обстрілу загоряння 3 приватних житлових будинків та 5 господарчих споруд.

12:30 Куп’янськ. Ворог обстріляв приватний житловий будинок. Село Стариця Чугуївського району. Внаслідок артобстрілу травмована 1 людина, загинула 1 людина.

10:55 Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

8:00 Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджений будинок. Травмована 1 людина. На околиці села Івашки у результаті підриву на вибухонебезпечному предметі підірвалися дві людини. Від отриманих травм загинули два чоловіки.

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці та Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.

На Куп’янському напрямку противник 22 рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуаціяконтрольована.

Всього евакуювали 11 тисяч 142 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости