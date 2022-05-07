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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05

особового складу / personnel - близько/ about 25100 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1122 (+12) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2713 (+27) од,

артилерійських систем / artillery systems – 509 (+7) од,

РСЗВ / MLRS - 172 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 84 (+1) од,

літаків / aircraft – 199 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 1934 (+8) од,

кораблі /катери / boats / cutters - 11 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 341 (+17).

Спеціальна техніка / special equipment - 38 (+0).

Крилаті ракети / cruise missiles - 90 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Slobozhanskyi operating area.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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