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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07

особового складу / personnel - близько/ about 36650 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1602 (+2) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3797 (+8) од,

артилерійських систем / artillery systems – 815 (+3) од,

РСЗВ / MLRS - 247 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 107 (+0) од,

літаків / aircraft – 217 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 667 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles - 155 (+2),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2665 (+17) од,

спеціальна техніка / special equipment - 66 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Avdiivka and Bakhmut directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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