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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.01.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 382110 (+740) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 6280 (+9) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 11671 (+19) од,

артилерійських систем / artillery systems – 9097 (+12) од,

РСЗВ / MLRS – 972 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 660 (+0) од,

літаків / aircraft – 331 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7041 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1845 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12103 (+31) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1436 (+3)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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