Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.01.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 382110 (+740) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 6280 (+9) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 11671 (+19) од,
артилерійських систем / artillery systems – 9097 (+12) од,
РСЗВ / MLRS – 972 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 660 (+0) од,
літаків / aircraft – 331 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7041 (+4),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1845 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12103 (+31) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 1436 (+3)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua