Заяви про те, що Україна готує ядерний удар по рф – фейк

Брехня: Україна готується до ядерного удару по території росії, а саме – застосування «брудної бомби». З відповідним звинуваченням виступила федеральна служба безпеки. Згодом новину поширили підконтрольні кремлю ЗМІ та пропагандистські ресурси.

Правда: все це – ворожа вигадка. Адже всі ядерні об'єкти в Україні систематично інспектує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке підтверджує, що жодної незаконної активності на них не ведеться (https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/safeguards-inspectors-to-visit-two-nuclear-locations-in-ukraine-iaeas-grossi-says-after-receiving-request-from-ukraine).

Востаннє перевірку ядерних об'єктів в Україні МАГАТЕ провело (https://snriu.gov.ua/news/v-instytuti-iadernykh-doslidzhen-nan-ukrainy-provedeno-neoholoshenu-inspektsiiu-mahate) у травні 2023 року – експерти і цього разу не виявили жодних підозрілих незадекларованих видів активності, повідомляють розслідувачі зі StopFake.

російська пропаганда зійшла з рейок і припускає, що Україна, можливо, готується скинути «брудну бомбу» на територію росії. Це хворий фейк. Україна не має ядерної зброї, не веде жодних робіт з її створення/придбання. Ми є відповідальним членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, – прокоментував очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Джерело: https://t.me/spravdi/30150

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