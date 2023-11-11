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Заяви про те, що Україна нібито потроїла поставки зброї угрупуванню ХАМАС, є брехнею

Заяви про те, що Україна нібито потроїла поставки зброї угрупуванню ХАМАС, є брехнею

Брехня: Київ збільшив обсяги надання західного озброєння руху ХАМАС утричі й тепер бійці, які воюють проти Ізраїля, не мають із нею проблем. Цю новину з відповідним фото переданої зброї і матеріалом у The Washington Post від 2 листопада поширює «воєнкор» клінцевич.

Правда: такої статті у The Washington Post не публікували (https://www.washingtonpost.com/) ні в ту дату, на яку вказує так званий воєнкор, ні в інші – пошукова система видання не знаходить цієї публікації ні по заголовку, ні по фото, розібралися фактчекери проєкту БезБрехні.

- Відповідно до даних пошуку, фотографія, яка ілюструє фейковий допис, використовується російськими пропагандистами вже більше року.

Окрім того, фото використовувалося для ілюстрації абсолютно різних подій і різний час – чимало з них взагалі жодним чином, навіть у російських медіа, не пов’язані з темою ХАМАСу.

Джерело: https://t.me/spravdi/34560

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