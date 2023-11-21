Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 106

Заволодіння 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення: підозрюється керівництво Держспецзв’язку

Заволодіння 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення: підозрюється керівництво Держспецзв’язку

20 листопада 2023 року НАБУ і САП викрили організовану групу у складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), які заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн грн.

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 рр. кошти у сумі понад 285 млн грн.

Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Заволодіння 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення: підозрюється керівництво Держспецзв’язку

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2214

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як «покращилося» життя підприємців у російській окупації
Сегодня 10:22    106
Колегія ВАКС під головуванням судді Ткаченка відклала розгляд справи за обвинуваченням колишніх народних депутатів Розенблата і Полякова до 15 січня
Сегодня 09:04    110
Сближение Украины и Армении: цели и риски
Сегодня 08:30    151
СБУ викрила на Харківщині та Прикарпатті ще двох прихильників рашизму: один з них збирався втекти до росії
Сегодня 08:19    104
Сьогодні відзначаємо День Гідності та Свободи
Сегодня 08:12    98
Новини про те, що в українських школах почали агітувати за Залужного як кандидата на пост президента, – фейкові
Сегодня 08:08    80
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.23 орієнтовно
Сегодня 07:58    104
Завершено слідство у справі стосовно судді Броварського міськрайонного суду
Сегодня 07:58    99
«Все обозленные тут, я тебе отвечаю. Тут вот если оружие дать, перестреляются все между собой» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    108
Український інженер Сергій Якимов очолив Марсіанську дослідницьку станцію в пустелі Сан-Рафаель, що в США
Сегодня 07:40    109
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 