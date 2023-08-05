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Знову брехня росіян

Знову брехня росіян

росіяни пишуть, що після ударів по Керченському мосту на виїзді з Києва утворився 25-кілометровий затор. Це – неправда

Брехня: через страх ракетного обстрілу столиці України у знак помсти росіян за атаку на Керченський міст кияни масово почали виїжджати з міста, утворивши затор з автомобілів у 25 кілометрів. Таку інформацію поширюють російські Telegram-канали, у якості доказу публікуючи відео затору.

Правда: відео зʼявилося у мережі ще 21 серпня 2022 року. Ще тоді російські пропагандисти маніпулювали ним, стверджуючи, що затор утворився через страх людей перед можливими обстрілами на День Незалежності України.

Втім, в оригінальному дописі вказано, що на відео – затор у Київ, який утворився через те, що українці поспішали потрапити до столиці перед початком комендантської години.

Джерело: https://t.me/spravdi/32190

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