12 советов для тех, кто живёт в одиночестве

Австралийская писательница Джейн Метьюз считает, что умение быть одинокой и при этом радоваться жизни, — навык несложный, но требующий некоторых усилий и умственного труда. Примерно как изучение иностранного языка. В своей книге «Жизнь в стиле соло. Как жить одному и наслаждаться этим» она искренне рассказывает о том, что помогло ей.

1. Решите, кем хотите быть

С помощью трёх прилагательных опишите, каким человеком вы хотите быть. Возможно, со временем образ будет меняться, но сам факт его наличия очень важен: выбранные качества послужат вам ценностным ориентиром и основой для решений и поступков. Быть может, какие-то качества будут актуальны короткое время, для конкретной задачи или цели. Другие останутся с вами надолго. Решайте сами. Прилагательные необязательно должны быть серьёзными. Возможно, вы пережили непростые времена, так поднимите себе настроение.

Подумайте, хотите ли вы быть: позитивной, смелой, доброй, умелой, сильной, мотивированной, спокойной, оптимистичной, мудрой, мягкой, любящей, стойкой, великодушной, сострадающей, открытой, эффективной, дружелюбной, активной, энергичной, терпеливой, счастливой, щедрой, страстной, дисциплинированной, ответственной, заботливой.

Поступайте как человек, которым вы хотели бы стать, и в конечном итоге вы им станете. Будьте сами себе маяком и ориентиром.

2. Контролируйте свои реакции

Очень часто вам придётся мобилизовывать все внутренние ресурсы, чтобы оставаться сильной и смелой. Вы должны признать, что от неприятных эмоций не убежать и не развести их руками. Вы должны взглянуть им в лицо, признать эти чувства, как следует в них разобраться и научиться их контролировать.[…]

Очень важно помнить об этом, когда люди будут задевать ваши чувства — намеренно или случайно. Они сами не всегда осознают воздействие своих слов и поступков. В такие минуты я стараюсь не забывать, что люди лишь проецируют на меня собственное отношение к себе. Импульсивно реагируя на реплику собеседника, вы отдаете ему свои силы. Если я вижу, что человек действительно пытается меня задеть, то мысленно поднимаю щит с зеркалом, обращенным в его сторону, чтобы защитить себя и показать ему, что сейчас он говорит не обо мне, а о себе.

Из всех полученных в жизни советов одним из самых полезных оказался следующий: ты не можешь повлиять на то, как будут поступать с тобой люди, или изменить какие-то ситуации, но можешь контролировать свою реакцию на них.

Ты не в состоянии изменить направление ветра, но способна управлять своими парусами.

То же самое касается жизни в одиночестве: возможно, вы хотели бы делить кров с другим взрослым человеком или иметь семью, но реальность такова, что рядом никого нет, поэтому только от вашего отношения к сложившейся ситуации будет зависеть, насколько радостной будет для вас такая жизнь.

Как показывает мой собственный жизненный опыт, трудности нас закаляют. Песчинка в раковине превращается в жемчужину. Поэтому воспринимайте любые неприятности — а они будут — как завесы, пройдя через которые вы станете сильнее и мудрее. А если срочно нужно выплеснуть бурлящие эмоции, возьмите десяток яиц и отправляйтесь гулять в лес; со всей силы швыряйте яйца в деревья — и чувствуйте, как на смену гневу приходит удовлетворение!

3. Смотрите на одиночество свысока

Сам факт того, что рядом никого нет, ещё ничего не значит. Проблема в чувстве одиночества, которое появляется под разными масками. Оно может скрываться за грустью, апатией, безразличием, усталостью, депрессией. Оно осязаемо. Оно реально. Так просто оно не отстанет. Как его одолеть?

Поймите, что это нормально. Примите своё одиночество и живите дальше. От чувства одиночества никуда не деться. Это факт. Все, с кем я беседовала в процессе работы над книгой, затрагивали тему одиночества. Все испытывают это чувство: кто-то в большей степени, кто-то — в меньшей. Вы как будто едете по холмистой местности и время от времени спускаетесь в тёмные низины. Это чувство ожидаемо. Главное — не задерживаться в низинах, не разбивать там лагерь.

Бороться с наступающим чувством одиночества можно моральными и физическими средствами. Первые значительно важнее. Можно, конечно, физически окружить себя людьми, но ведь ваше самоощущение никак с ними не связано. Это внутренний настрой. Спрятаться от него нельзя; вы лишь будете убегать от себя. Так что примите, смиритесь и живите с ним дальше.

Смиритесь с тем, что чувство одиночества, так же как счастье, грусть, смерть, рождение, любовь и восторг, — это неотъемлемая часть человеческой сущности.

Смиритесь и живите дальше.

4. Замените «одиночество» на «уединение»

Пауль Тиллих писал: «Язык мудро разделяет две стороны одного явления. Есть слово «одиночество», обозначающее страдание без других. И есть слово «уединение», обозначающее блаженство без других. Отвернитесь от одиночества с его критикой и изолированностью. Повернитесь лицом к его более приветливому брату — уединению.

Уединение ближе к сознательному решению и позволяет сохранить чувство собственного достоинства. Уединение — ваш личный выбор, тогда как одиночество — состояние, навязанное обстоятельствами.

Старое буддистское изречение гласит: «Десятая доля дюйма разницы — а небо и земля разделены». Уединение и одиночество тоже разделяет десятая доля дюйма, но для нашего самоощущения она имеет решающее значение.

Когда живёшь одна, тебе приходится переосмысливать своё мировосприятие, и это далеко не все перемены. Даже не вздумайте рассматривать жизнь в одиночестве как тюремное заключение, которое вам придётся отбывать. Измените угол зрения. Переформулируйте концепцию. Уединение — это не камень на шее, а защитная капсула. Средство достижения цели. Научитесь черпать в нём силы — и будете вознаграждены.

5. Счастье по желанию

«Если хочешь быть счастливым, будь им», — сказал Толстой. Он кое-что знал о жизни ещё до того, как ученые вплотную занялись изучением проблемы счастья, а авторы наперегонки принялись писать свои практические руководства для желающих обрести радость жизни.

Мир такой, каким вы его видите. Так что если вам кажется, что вы упустили свой шанс или что жизнь обошлась с вами несправедливо, такова ваша действительность. Я не говорю, что нужно мыслить позитивно с искусственной улыбкой на лице, но результаты исследований (и здравый смысл) указывают на то, что положительный внутренний настрой приводит к положительному результату. Утром, как только ноги коснулись пола, подумайте, как вы хотели бы прожить предстоящий день.

Эксперты доказали, что ощущение счастья способствует успеху, а не наоборот.

6. Увеличьте свою силу при помощи тотема

Мы, одинокие люди, как воздушные акробаты в цирке, выступающие без страховочной сетки. Критика и язвительные комментарии способны в два счета вывести нас из равновесия, и меня не перестает удивлять и огорчать их количество. Часть исходит от незнакомых людей, часть — от друзей и врагов, притворяющихся друзьями. Большинство этих людей не знают, что значит жить в одиночестве, и даже не подозревают, до какой степени их высказывания нас задевают.

Ладно, не страшно, жизнь продолжается. Без ложного оптимизма я уверена, что трудности нас закаляют и дают возможность чему-то научиться, даже если на освоение урока могут уйти многие годы. Возможно, наши обидчики тоже чему-то учатся.

Мы должны стать толстокожими. Завернитесь в воображаемый защитный плащ, и пусть он отражает все обиды.

Я научилась жизнестойкости у трёх зверей и стала считать их своими тотемами. Это дикая собака, львица и бизон.

Дикая собака Соло

В детстве мне подарили книгу Гуго ван Лавика «Соло». В ней рассказывается о щенке гиеновидной собаки. После гибели братьев в схватке с другими псами Соло остается одна. Она прибивается к чужой стае и изо всех сил старается за ней угнаться. Чужаки её игнорируют, но она не сдается. Для меня эта собака с горящими глазами и рваными от многочисленных драк ушами — воплощение жизнестойкости. Её история служит для меня примером.

Львица

В тот период моей жизни, когда шёл бракоразводный процесс, я случайно натолкнулась на один образ, который произвёл на меня глубокое впечатление. На барельефе в Британском музее я увидела ассирийскую львицу: израненная, она продолжает сражаться. Сейчас я вижу себя одинокой львицей, восстановившей силы, сдержанной и гордой.

Бизон

Знаете ли вы, что во время снежной бури из всех живых существ только бизоны инстинктивно разворачиваются и идут прямо в сердце бури, зная, что это самый короткий путь спасения. Возможно, я слишком увлеклась антропоморфизмом, но невозможно не влюбиться в животное, которое, не моргнув глазом, бросается навстречу трудностям.

Упорство Соло, отчаянное сопротивление львицы и способность бизона смотреть в лицо трудностям напоминают мне о том, что я не должна поддаваться негативу пессимистов, злопыхателей и мнимых друзей.

7. Превратите свою одинокую жизнь в проект

Почему бы не написать книгу о своей истории жизни в одиночестве или не задокументировать её? Что вам помогает? Что бы вы посоветовали другим людям, оказавшимся в такой же ситуации? С какими трудностями вы столкнулись и какие уроки из них извлекли? Как развивался процесс смены самоощущения с «я одна» на «я сама по себе»?

Многие женщины описывали свой опыт уединённой жизни, в том числе Джоан Андерсон («Год у моря» [A Year By the Sea]), Энн-Морроу Линдберг («Подарок моря») и Аликс Кейтс Шульман («Упиваясь дождем» [Drinking the Rain]). Почитайте. Возможно, вы найдете в этих книгах что-то вдохновляющее.

Полноценная жизнь в одиночестве — это внутренний настрой, который сам по себе не сформируется. Исследуйте новый опыт, как если бы попали в незнакомую страну, и рисуйте карту своей жизни наедине с собой, словно это остров. Чем хорош этот остров, а где есть проблемы? Какими красотами вы гордитесь? Какие уголки ещё не исследованы?

8. Будьте добры к себе

Мы, женщины, склонны к суровой самокритике, и мне кажется, что жизнь в одиночестве усугубляет это наше свойство. Иногда я чувствую себя центральной мачтой купола цирка — когда приходится отвечать за всё сразу — и не всегда успешно справляюсь с этой нагрузкой. Мы требуем от себя слишком многого и, когда не оправдываем собственные ожидания, это значительно подрывает нашу самооценку.

Не у всех всё гладко. Так что не думайте о других. Поздравьте себя с достигнутым прогрессом и не страшитесь того, что ещё предстоит осуществить. Всё получится.

У каждого из нас свой путь, и у всех он разный.

9. Найдите свой икигай — свою цель

У японцев есть такое понятие, как икигай, — причина, заставляющая их вставать по утрам. Это здоровая тяга человека к тому, что наполняет его жизнь смыслом; другими словами — цель. Найти её — значит обрести направление движения; это всё равно что отметить пункт назначения в Google Maps.

Если вы не ставите перед собой таких глобальных задач, как поиск высшей цели или призвания, если вам совсем не до того, не переживайте. Не каждый рождён для великой миссии.

В нашей жизни много ниточек опыта, указывающих путь к цели. Бывает, что она уже известна, но, возможно, скрывается на периферии или в прошлом. Загляните в глубины своего сознания и поищите как следует. Цель необязательно должна быть глобальной и великой. Главное, чтобы она вам подходила. Она найдётся; и не нужно слишком усердно за ней гоняться. Жизнь постоянно с нами разговаривает и даёт подсказки. Наша задача — слушать.

10. Будьте себе хорошей компанией, вдохновителем и группой поддержки

Вы — сами себе команда. Команда из одного человека. Вы проводите с собой больше времени, чем кто-либо другой, так что постарайтесь быть самим себе хорошей компанией. Мне повезло. Мне хорошо наедине с собой. Но если у вас всё не так, как можно улучшить ситуацию?

Люди редко делают другим комплименты или хвалят их, так что заполните этот вакуум самостоятельно. Не ждите, пока кто-то скажет вам «молодец» или «отличная работа». Систематически одобрительно похлопывайте себя по плечу. Вы не унываете и двигаетесь дальше — это уже достойно похвалы.

11. Захлопните дверь перед носом у всего негативного

Если вас терзают негативные мысли, не отмахивайтесь от них, а признайте. Можете даже дать им имена, если это поможет: «ты — мелочность», «ты — нетерпение», «ты — усталость и разочарование». А теперь с решимостью Норы захлопните дверь у них перед носом, чтобы они больше не портили вам жизнь.

Вместо того чтобы жаловаться, как и почему вы оказались в той или иной ситуации, найдите ближайшую отражающую поверхность и вслух расскажите, что собираетесь делать с этой ситуацией.

Конечно, в жизни всякое случается. Я не живу в вымышленном мире и не ношу розовые очки. Моё сердце по-прежнему чуточку сжимается от звука своего «спасибо» кассиру в супермаркете, сказанного охрипшим от целого дня молчания голосом. А иногда я просыпаюсь посреди ночи и не могу заснуть от переживаний. Мне не хватает успокаивающего ощущения, что рядом есть человек, на которого можно положиться.

Мысли в вашей голове не бездействуют, и негатив всегда творит своё черное дело. Они шепчут вам на ухо: «Ты старая. Ты некрасивая. Ты неудачница. Ты толстая. Разве тебя можно любить? Какой прок от тебя миру?» Женщины же по натуре очень сильные, и вдвойне обидно, что мы добровольно становимся заложницами этих мерзких голосов в голове.

Боритесь с ними так, как можете, не поддавайтесь их тлетворному влиянию. Мы должны лишить их силы, иначе они пустят корни и зацветут пышным цветом. Не позволяйте себе погрязнуть в привычном недовольстве всем и вся: это эмоциональный тупик. Вытяните себя из болота, стряхните грязь и идите дальше. Вы сами выбираете свои мысли.

12. Действуйте так, как если бы…

Слова, которые мы выбираем, значительно влияют на наше самоощущение, на наш подход ко многим вещам, на результат наших действий. Чем чаще вы говорите «я хочу…» или «мне нужно…», тем меньше вероятность получить желаемое. Вместо этого действуйте так, словно всё уже случилось и вы пожинаете плоды. Замените «Я хотела бы быть успешной» на «Я успешна» и «Я хотела бы иметь работу, которая мне нравится» на «У меня прекрасная работа» и ведите себя соответственно. Вы сразу же заметите разительные перемены в своём отношении к миру. Такой внутренний настрой с гораздо большей вероятностью приведёт вас к успеху.

Я уверена в эффективности этого приема, потому что сама была вынуждена искать полноценную работу, когда мне было уже за пятьдесят, — и всё получилось. Сейчас вот снова приходится это делать. Вредный внутренний голос шепчет: «Я слишком стара, никто не возьмёт меня на работу». Я-то понимаю, что подобные пророчества превращаются в накликанную беду, поэтому сознательно поменяла внутреннюю установку на «Сейчас я приношу много пользы своим клиентам. Я спокойна за свои способности, уверена в них, у меня за плечами существенный ценный опыт».

Тем не менее, сидя дома, занимаясь позитивным аутотренингом, читая «Тайну» и поедая пышки, я вряд ли найду работу. Для этого я должна перетрясти свои связи и разослать резюме с неотразимым сопроводительным письмом. Теперь я подхожу к этой задаче уверенно и действую так, как если бы…

Если же действовать по принципу «так, как если бы…» у вас не получается, попробуйте перефразировать проблемы в позитивном, прагматичном ключе, посмотрите на них как на задачи, для которых просто нужно найти решения.

Было: «Я не могу себе этого позволить». Стало: «Как сделать так, чтобы я могла себе это позволить?»

Было: «Я не могу». Стало: «Как мне суметь?»

Было: «Мне кажется это трудным». Стало: «Я работаю в этом направлении».

Было: «Мне следовало бы». Стало: «Я сделаю».

В общем, идея понятна.

И это пройдёт

Когда проблемы наваливаются все сразу и вам начинает казаться, что ваша лодчонка вот-вот наберёт воды, оцените происходящее в перспективе. С какими бы трудностями вы сейчас ни столкнулись, это всего лишь крошечная точка на линии вашей жизни. Через год или через пять сегодняшние события будут значить гораздо меньше или вообще забудутся. Вы сильнее, чем думаете.

Источник: uainfo.org/

Новости портала «Весь Харьков»