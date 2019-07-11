7 самых красивых пляжей мира, о которых вы никогда не слышали

Для многих людей летний отдых значит пляжный отдых. На популярных курортах становится ясно, что для слишком многих.

Можно поехать в отпуск ближе к осени, когда туристы разъедутся. Можно отказаться от пляжа вовсе и выбрать альтернативный способ отдыха. Можно, конечно, и потолпиться у воды вместе с сотнями других любителей понежиться на песочке. А можно пойти другим путём. Точнее, поехать — туда, куда ездят только посвящённые. Например, в одно из этих семи нераскрученных, но потрясающих мест для пляжного отдыха.

Отсюда вам не захочется уезжать. Разве только для того, чтобы однажды вернуться.

Чешме, Турция

Один из самых популярных курортов на Эгейском море. Сюда приезжают любоваться бирюзовой водой и каменными домами, а в перерывах, разумеется, купаться, загорать и есть свежайшие морепродукты.

Озеро Атитлан, Гватемала

Изолированное от моря, это озеро является самым глубоким в стране. Оно образовалось вследствие вулканической деятельности, о чём напоминают три вулкана, расположившиеся по соседству. Тихо, потрясающе красиво, очень аутентично. Жители соседних деревень, кстати, потомки майя и до сих пор одеваются в традиционные костюмы.

Остров Маншаузен (Мансхаузен), Норвегия

Владелец острова — известный норвежский путешественник Бёрг Усланд. Он известен одиночным походом в Антарктиду: прошёл через весь континент на лыжах, которым помогал парашют. Остров расположен между морем и горами. То есть как раз там, где и золотая середина между прекрасным отдыхом и уединением, покоем и сногсшибательными пейзажами.

Прочида, Италия

Расположенная неподалёку от Неаполя на одноимённом острове, Прочида — отличное место для бегства, если вам наскучит шумный город. Успейте попасть сюда раньше толп туристов, которые пока не наводняют эти улочки. Остров небольшой и застроен живописными цветными домиками. Обед или ужин в одном из ресторанчиков, готовящих свежевыловленную рыбу, is a must!

Ламу, Кения

Ещё один город, расположенный на одноимённом острове, входящем в одноимённый же архипелаг. Слово «рай» в отношении каких-то мест для отдыха на планете звучит, как пошлость. Но только не тогда, когда речь идёт о Ламу. Многовековая архитектура, извилистые улочки и безграничные пляжи, которые тянутся за горизонт. Вы ещё не чувствуете запаха солёной воды? Мы — да.

Лос-Канарреос, Куба

В архипелаге 350 небольших островков. Их главная прелесть в нетронутых коралловых рифах. Изумительного цвета вода, песок, рассветы, закаты и всё остальное, чем могут порадовать далёкие острова, разумеется, прилагается.

Пондичерри, Индия

Главное, что нужно знать об этом месте, — оно не похоже на типичную Индию и его пока не успели наводнить туристы. Так что, если ищете уединённый отдых, не раздумывайте.

Источник: anywellmag.com

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