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7 самых красивых пляжей мира, о которых вы никогда не слышали

7 самых красивых пляжей мира, о которых вы никогда не слышали

Для многих людей летний отдых значит пляжный отдых. На популярных курортах становится ясно, что для слишком многих.

Можно поехать в отпуск ближе к осени, когда туристы разъедутся. Можно отказаться от пляжа вовсе и выбрать альтернативный способ отдыха. Можно, конечно, и потолпиться у воды вместе с сотнями других любителей понежиться на песочке. А можно пойти другим путём. Точнее, поехать — туда, куда ездят только посвящённые. Например, в одно из этих семи нераскрученных, но потрясающих мест для пляжного отдыха.

Отсюда вам не захочется уезжать. Разве только для того, чтобы однажды вернуться.

Чешме, Турция

7 самых красивых пляжей мира, о которых вы никогда не слышали

Один из самых популярных курортов на Эгейском море. Сюда приезжают любоваться бирюзовой водой и каменными домами, а в перерывах, разумеется, купаться, загорать и есть свежайшие морепродукты.

Озеро Атитлан, Гватемала

Изолированное от моря, это озеро является самым глубоким в стране. Оно образовалось вследствие вулканической деятельности, о чём напоминают три вулкана, расположившиеся по соседству. Тихо, потрясающе красиво, очень аутентично. Жители соседних деревень, кстати, потомки майя и до сих пор одеваются в традиционные костюмы.

7 самых красивых пляжей мира, о которых вы никогда не слышали

 

Остров Маншаузен (Мансхаузен), Норвегия

7 самых красивых пляжей мира, о которых вы никогда не слышали

Владелец острова — известный норвежский путешественник Бёрг Усланд. Он известен одиночным походом в Антарктиду: прошёл через весь континент на лыжах, которым помогал парашют. Остров расположен между морем и горами. То есть как раз там, где и золотая середина между прекрасным отдыхом и уединением, покоем и сногсшибательными пейзажами.

Прочида, Италия

Расположенная неподалёку от Неаполя на одноимённом острове, Прочида — отличное место для бегства, если вам наскучит шумный город. Успейте попасть сюда раньше толп туристов, которые пока не наводняют эти улочки. Остров небольшой и застроен живописными цветными домиками. Обед или ужин в одном из ресторанчиков, готовящих свежевыловленную рыбу, is a must!

7 самых красивых пляжей мира, о которых вы никогда не слышали

 

Ламу, Кения

7 самых красивых пляжей мира, о которых вы никогда не слышали

Ещё один город, расположенный на одноимённом острове, входящем в одноимённый же архипелаг. Слово «рай» в отношении каких-то мест для отдыха на планете звучит, как пошлость. Но только не тогда, когда речь идёт о Ламу. Многовековая архитектура, извилистые улочки и безграничные пляжи, которые тянутся за горизонт. Вы ещё не чувствуете запаха солёной воды? Мы — да.

Лос-Канарреос, Куба

В архипелаге 350 небольших островков. Их главная прелесть в нетронутых коралловых рифах. Изумительного цвета вода, песок, рассветы, закаты и всё остальное, чем могут порадовать далёкие острова, разумеется, прилагается.

7 самых красивых пляжей мира, о которых вы никогда не слышали

 

Пондичерри, Индия

7 самых красивых пляжей мира, о которых вы никогда не слышали

Главное, что нужно знать об этом месте, — оно не похоже на типичную Индию и его пока не успели наводнить туристы. Так что, если ищете уединённый отдых, не раздумывайте.

Источник: anywellmag.com

Новости портала «Весь Харьков» 

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