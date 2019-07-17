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Амстердам став найкращим містом для велопрогулянок
Нідерландська компанія ScanMovers, яка займається перевезенням, представила рейтинг найкращих міст для велосипедистів.
Фахівці врахували протяжність велодоріжок, розвиненість послуг велопрокату та провели опитування велосипедистів у різних містах.
Рейтинг найкращих міст для велосипедистів виглядає таким чином:
1. Амстердам.
2. Люксембург.
3. Мальме.
4. Копенгаген.
5. Утрехт.
6. Дублін.
7. Роттердам.
8. Окленд
9. Веллінгтон.
10. Севілья.
Источник: ua.news
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