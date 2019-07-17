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Амстердам став найкращим містом для велопрогулянок

Амстердам став найкращим містом для велопрогулянок

Нідерландська компанія ScanMovers, яка займається перевезенням, представила рейтинг найкращих міст для велосипедистів.

Фахівці врахували протяжність велодоріжок, розвиненість послуг велопрокату та провели опитування велосипедистів у різних містах.

Рейтинг найкращих міст для велосипедистів виглядає таким чином:

1. Амстердам.
2. Люксембург.
3. Мальме.
4. Копенгаген.
5. Утрехт.
6. Дублін.
7. Роттердам.
8. Окленд
9. Веллінгтон.
10. Севілья.

Источник: ua.news

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Темы: вело, туризм

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