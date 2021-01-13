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Брюс Уиллис отказался надеть маску в аптеке Лос-Анджелеса и его выгнали, фото

Брюс Уиллис отказался надеть маску в аптеке Лос-Анджелеса и его выгнали, фото

11 января Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку Rite Aid в Лос-Анджелессе после того, как он отказался одеть маску.

 Об этом сообщает Page Six.

Издание сообщает, что люди в магазине были возмущены тем, что 65-летний Уиллис был без маски — несмотря на то, что на шее у него была повязана бандана, которую он мог легко натянуть.

Звезда «Крепкого орешка», которую сфотографировали в магазине без маски, был вынужден уйти из магазина так и не совершив покупки.

Брюс Уиллис отказался надеть маску в аптеке Лос-Анджелеса и его выгнали, фото

Стоит отметить, что округ Лос-Анджелес является эпицентром кризиса с коронавирусом в Калифорнии. Число смертей от коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч.

Как сообщалось, бывшая жена киноактриса Деми Мур появилась на дне рождении нынешней жены Брюса, Эммы Хеминг-Уиллис, которая с пониманием воспринимает дружбу бывших.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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