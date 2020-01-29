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“Джентльмены”: плейлист саундтреков нового фильма Гая Ричи

“Джентльмены”: плейлист саундтреков нового фильма Гая Ричи

В понедельник, 27 января, в столичном кинотеатре “Оскар” состоялась гала-премьера фильма “Джентльмены” Гая Ричи.

Американский бизнесмен Микки Пирсон перебрался жить в Англию, где фактически стал монополистом на рынке каннабиса. Оценив свое дело в 400 миллионов долларов, он решил продать наркотическую империю и навсегда уйти из нелегального бизнеса. Предложение заинтересовало его деловых партнеров из Оклахомы, однако они взяли время на раздумья. Параллельно с этим местный наркобарон, не сумев заключить с Микки сделку, похищает его жену Розалинду с целью шантажа, чем развязывает полномасштабную войну за влияние в регионе.

LeMonade собрал все саундтреки, которые можно услышать в новом фильме Гая Ричи.

Над альбомом работал композитор Chris Benstead, а его релиз состоялся 20 декабря 2019 года.

На саундтрек попало 17 композиций общей длительностью около 45 минут. Подборка является компиляцией оригинальной музыки.

LeMonade также предлагает посмотреть трейлер к фильму:

Источник: lemonade.style/

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Темы: кино, музыка

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