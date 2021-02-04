Дмитрий Шепелев снова станет отцом — возлюбленная телеведущего Екатерина Тулупова беременна

Бывший муж популярной российской певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году, 38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев снова станет отцом. Его избранница Екатерина Тулупова беременна.

Счастливой новость Дмитрий поделился на своей странице в Инстаграм. Также он рассказал о будущем пополнении в интервью PEOPLETALK!.

«Мы с Катей хотели бы сообщить: «Да, все так и есть, мы ждем малыша!»»- написал Шепелев.

Напомним, что Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона, который родился в браке с Жанной Фриске. У Екатерины также есть дочь от предыдущих отношений — Лада.

В интервью, Дмитрий признался, что поначалу, как только речь заходила о братике или сестричке, то Платон и Лада категорически были против. Теперь же они очень рады, и также ждут пополнения в семье.

Шепелев представил миру свою новую избранницу Екатерину Тулупову только в 2020 году, хотя ходят слухи, что пара вместе уже око трех лет. По словам Дмитрия, они познакомились в детском саду Платона, куда ходила и дочь Тулуповой.

Источник: Новости Ю

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