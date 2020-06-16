Два десятки ретро-автівок проїхали Харківщиною, аби популяризувати місцевий туризм (ВІДЕО)

На майдані Свободи – вінтажні Mercedes, Volkswagen, Волги, Land Cruiser, Запорожці й Жигулі. Керманичі готуються до подорожі у 300 кілометрів, аби популяризувати туризм на колесах та історичний автоспадок.

Головне завдання екіпажу, що складається з водія та штурмана, – прибути у визначений час до конкретного пункту.

В’ячеслав Кабицький, організатор автопробігу

Карантин всех заморозил, все сидели дома и хотели, скажем так, размять свои кости и автомобили которые засиделись в гаражах.

Ніколи не любив Волги, але у ГАЗ-21 закохався з першого погляду, розповідає учасник ралі Руслан.

Руслан, учасник автопробігу

Был кусок ржавчины, можно сказать. Все изначально варили, красили, подготавливали. Вот собрали. Благодаря карантину хоть собрал. Машина год стояла в гараже, я не мог ничего с ней сделать. За два месяца мы ее собрали.

Волга у радянські часи була зіркою, вона стала героїнею кінострічок “Старики-розбійники” та “Діамантова рука”.

Керманич Mercedes 76 року зізнається: повсякдень обирає сучасне авто.

Олег, учасник автопробігу

Это уже машина выходного дня, которая имеет раритетную ценность и на ней, на старенькой машине, приятно выехать вот так в субботний день. Покататься с друзьями, с такими же как и ты единомышленниками по ретродвижению.

Зберегти або відновити авто – не тільки мета, але й задоволення для ретро-любителів.

Руслана Богдан, кореспондентка

У радянські часи Волга ГАЗ-24 вважалася комфортабельним авто для високопосадовців. Вона була випущена у 74 році. З того часу у салоні нічого не змінилося. Вінілова оббивка, спідометр та широке переднє сидіння. Воно мало успіх у пасажирів з великими животами, жартує теперішній власник авто.

Денис Чернєв називає себе “волговодом”. Згадує: вперше сів за кермо у батька на колінах семирічним хлопцем саме у ГАЗ-24.

Денис Чернєв, учасник автопробігу

В модели этой машины – ленточный спидометр. Рядный набор цифр, внизу при наборе скорости вылезала красная ленточка. Это та особенность, за которой гоняются. Именно тот самый винтаж, который имеет интерес среди любителей, коллекционеров и просто кто интересуется машиной.

Усього у заході взяли участь двадцять автівок не молодше за 35. Вони подолали 300 кілометрів у п’ять етапів. Точками маршруту стали Богодухів, Охтирка, Тростянець та Шарівка. Завершився пробіг де й стартував, на майдані Свободи у Харкові.

Источник: objectiv.tv

Автор: Руслана Богдан

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