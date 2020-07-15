«Я отпускала детей только с папой»: Муцениеце об отдыхе бывшего мужа с Карпович

31-летняя актриса и телеведущая столкнулась с волной хейта из-за романа Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Агата Муцениеце ответила на нападки.

Ведущую шоу «Голос. Дети» раскритиковали после того, как она отпустила детей в Крым с бывшим мужем. 32-летний Павел Прилучный, как оказалось, взял на отдых новую возлюбленную – 34-летнюю Мирославу Карпович. Актер не публиковал фото со звездой сериала «Папины дочки». Девушка и вовсе отказалась на время от соцсетей. Однако появились снимки папарацци, которые подтверждают, что влюбленные отдыхали вместе в компании детей Павла и Агаты.

Муцениеце упрекнули в том, что они допустила драматичную для детей ситуацию. «Агата, ну как можно было отпустить их на море с папой и с какой-то первой попавшейся?! Психику сломать детям? У него через три месяца новая появится, и детям опять привыкать? Это большой стресс для детей», - высказала негодование одна из сердобольных подписчиц актрисы.

Прилучный на отдыхе с детьми,

instagram.com/bugevuge

Поклонники Агаты встали на ее защиту. «Может, Агата и не знала», «Скорее всего, Агата отпускала детей с папой и только с папой. О том, что эта будет там, Агате никто изначально не сообщал», - отметили фолловеры звезды.

Муцениеце лаконично прокомментировала ситуацию. Она дала понять, что появление Мирославы на курорте и для нее стало сюрпризом. «Я отпускала детей только с папой», - пояснила она.

Тем не менее ситуация вызвала жаркие споры пользователей. Самые яростные защитники Агаты осудили Павла. «Это совершенно непорядочно. Дети ещё даже не осознали, что их полноценной семьи нет, а уже они вместо мамы с папой видят "тетю". Ну можно же было и потерпеть, к чему так сразу?! И эти отношения, судя по всему, серьезные давно, что тоже его не красит! Получается, он в браке был уже неверен», «Знает Павел, что медийный человек, мог бы для приличия и уважения выдержать какую-то паузу, скотское какое-то отношение к вам», «Он в очередной раз показал, что в жизни думает только о себе», - возмутились фанаты в комментариях.

Мирослава присоединилась на отдыхе к возлюбленному,

instagram.com/bugevuge

Пользователи попросили остальных не подливать масла в огонь и больше уделять внимания своей личной жизни. Они отметили, что Агата – мудрая мама и если заметит, что детям некомфортно, предпримет всё, чтобы оградить их от общения с новой возлюбленной их папы.

Знакомые Мирославы выразили уверенность, что она сама организовала фото с Прилучным и детьми, чтобы выйти из тени. Павел старался устроить детям разнообразный и интересный досуг. Агата во время разлуки с сыном и дочерью отдохнула в подмосковном санатории.

Источник: www.cosmo.ru/

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