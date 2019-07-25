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Клип группы Queen стал рекордсменом YouTube

Клип группы Queen стал рекордсменом YouTube

Клип культовой британской группы Queen на песню Bohemian Rhapsody установил новый рекорд YouTube.

Официально видео набрало более одного миллиарда просмотров на видеохостинге. На данный момент это является рекордом среди клипов, которые были сняты до 1990 года. 

Видеохостинг отмечает, что клип на песню Queen Bohemian Rhapsody является одним из ключевых в истории музыкальных видео, которые оказали существенное влияние на развитие индустрии. Он побуждал других артистов делать подобные видео на свои песни и установил «золотой стандарт» на годы вперед.

После того, как клип получил миллиард просмотров, отметки видео были загружены на YouTube в HD-разрешении.

Ранее сотрудники видеохостинга приняли решение об обновлении более тысячи культовых клипов. В роликах планируют улучшать качество видео и аудио. Записи будут доступны в разрешении 1080p.

Улучшенные видео заменят оригинальные версии на YouTube и YouTube Music, но сохранят те же URL-адреса, количество просмотров и лайков. В описания к этим видео будут теги #Remastered или Remastered in HD.

Источник: zi.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Queen, YouTube, музыка

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