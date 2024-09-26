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Легендарному фільму "Форрест Гамп" - 30 років

Легендарному фільму Форрест Гамп - 30 років

Ця картина Роберта Земекіса - про людину з психологічними особливостями, яку зіграв Том Генкс. Життя проносить її через важливі події XX століття, зокрема війну у В'єтнамі чи успіх "Бітлз".

Фільм був настільки популярний, що підірвав прокат "Втечі з Шоушенка" (https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cp8lypm5215o), а відсилки на нього можна знайти в багатьох інших стрічках.

Також цікаво, що цього року дві його зірки, Том Генкс і Робін Райт, знову возз'єдналися в фільмі Земекіса.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/24631

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