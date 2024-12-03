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Google та Opera об’єднуються у боротьбі з Microsoft

Google та Opera об’єднуються у боротьбі з Microsoft

Розробники браузерів Opera, Vivaldi, Chrome, Wavebox і Waterfox об’єдналися в організацію Browser Choice Alliance. Їхня мета – відстоювати право споживачів обирати та використовувати улюблений браузер у Windows без негативних наслідків цього вибору. Розробники стверджують, що Microsoft різними недобросовісними способами обмежує користувачів у цьому.

Що ще відомо

«Browser Choice Alliance закликає до термінового втручання регулюючих органів у всьому світі, щоб вирішити цю проблему та захистити право споживачів на вибір. Зокрема, група закликає Європейську комісію включити Edge від Microsoft до списку “брамників” відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA)», – йдеться на сайті організації .

За словами представників альянсу, Microsoft використовує свою перевагу в ролі розробника Windows — домінуючої операційної системи для персональних комп’ютерів із часткою понад 70% ринку.

Редмондській корпорації приписують таку антиконкурентну поведінку:

● створення перешкод для завантаження сторонніх браузерів;

● встановлення Edge браузером за замовчуванням після регулярних оновлень;

● примусове відкриття посилань із власних сервісів (Teams, Outlook та інших) в Edge чи Bing;

● регулярні та наполегливі рекомендації використання Edge.

І хоча звинувачення у бік Microsoft здаються обґрунтованими, участь Google у цьому альянсі виглядає особливо кумедно, враховуючи домінуюче становище Chrome на ринку браузерів. Крім того, влада США вже не перший рік намагається змусити Google продати Chrome.

Джерело: itechua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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