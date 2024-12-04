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Високопосадовці Білого дому занепокоєні "гонкою" з виділення Україні останніх пакетів військової допомоги
Це може призвести до зниження готовності армії Сполучених Штатів — The Washington Post.
Зазначається, що особливе занепокоєння викликає кількість ракет-перехоплювачів ППО та деяких типів артилерійських снарядів, які направляються в Україну.
"І те, і інше буде важко швидко замінити, і ці втрати зменшать готовність американських військ до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії", - сказав неназваний чиновник
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/54056