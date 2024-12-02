Додатки з вірусом SpyLoan у Google Play завантажили 8 мільйонів разів
У Google Play виявлено і видалено нову партію з 15 шкідливих застосунків, що містять SpyLoan – програмне забезпечення, яке краде особисті Застосунки в Google Play з вірусом SpyLoan скачали 8 млн разів дані. Про це повідомляє BleepingComputer.
Що ще відомо
Застосунки, що поширюються в Південній Америці, Південно-Східній Азії та Африці, приваблюють користувачів обіцянками швидких кредитів, а потім запитують банківські реквізити, SMS, місцезнаходження і контакти. Найпопулярнішими були Préstamo Seguro-Rápido і Préstamo Rápido-Credit Easy (понад 1 мільйон завантажень).
Джерело: itechua.com