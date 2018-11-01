Море крови и обнаженных тел: новый запрещенный клип Анны Седоковой (видео)
Поп-певица Анна Седокова выпустила новый видео-клип на трек Шантарам.
Ролик запретили показывать на телевидение из-за излишней откровенности и провокационности.
На видео звезда появляется в едва заметном боди, поэтому создается впечатление, что Седокова полностью обнажена. Певица делает разные сексуальные и вызывающие движения, целуется с мужчиной и демонстрирует свое тело.
Кроме того, в клипе присутствуют мужские тела, прикрытые пленкой или тканью. Создается впечатление, что это трупы. Седокова обнимает и целует некоторых из них, над другими исполняет откровенные танцы.
На своей странице звезда написала, что ее новое видео запрещено показывать на телевидении. Автором новинки стал известный украинский режиссер Алан Бадоев.