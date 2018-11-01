Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:59
Просмотров: 173

Море крови и обнаженных тел: новый запрещенный клип Анны Седоковой (видео)

Поп-певица Анна Седокова выпустила новый видео-клип на трек Шантарам.

Море крови и обнаженных тел: новый запрещенный клип Анны Седоковой (видео)

Ролик запретили показывать на телевидение из-за излишней откровенности и провокационности.

На видео звезда появляется в едва заметном боди, поэтому создается впечатление, что Седокова полностью обнажена. Певица делает разные сексуальные и вызывающие движения, целуется с мужчиной и демонстрирует свое тело.

Кроме того, в клипе присутствуют мужские тела, прикрытые пленкой или тканью. Создается впечатление, что это трупы. Седокова обнимает и целует некоторых из них, над другими исполняет откровенные танцы.

На своей странице звезда написала, что ее новое видео запрещено показывать на телевидении. Автором новинки стал известный украинский режиссер Алан Бадоев.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Такого вы еще не видели и не слышали: воспитательница из Барышевки читает рэп (видео)
18.10.2018 10:43    263
Новый клип Насти Каменских "Ломала" шокировал ее поклонников (фото, видео)
13.10.2018 00:01    922
Корсет и плетка: провокационный клип от Даши Астафьевой (видео)
11.10.2018 00:19    329
UFC: Конор Макгрегор vs Хабиб Нурмагомедов. Обзор боя и драка после него (фото, полное видео)
08.10.2018 06:00    917
Голая девушка легла прямо на проезжей части (видео)
21.09.2018 14:31    1054
Новый откровенный клип Насти Каменских Peligroso взбудоражил поклонников (видео)
21.09.2018 11:10    479
Муравей хотел украсть бриллиант (видео)
10.08.2018 16:54    664
Светлана Лобода выпустила долгожданный клип "Суперзвезда" (SuperSTAR), - видео
06.08.2018 13:06    1091
Гигантского Трампа-цыпленка спустили на воду (фото, видео)
23.07.2018 09:44    376
В Харькове видеоблогеры проникли на территорию бронетанкового завода
17.07.2018 18:52    451
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 