Море крови и обнаженных тел: новый запрещенный клип Анны Седоковой (видео)

Поп-певица Анна Седокова выпустила новый видео-клип на трек Шантарам.

Ролик запретили показывать на телевидение из-за излишней откровенности и провокационности.

На видео звезда появляется в едва заметном боди, поэтому создается впечатление, что Седокова полностью обнажена. Певица делает разные сексуальные и вызывающие движения, целуется с мужчиной и демонстрирует свое тело.

Кроме того, в клипе присутствуют мужские тела, прикрытые пленкой или тканью. Создается впечатление, что это трупы. Седокова обнимает и целует некоторых из них, над другими исполняет откровенные танцы.

На своей странице звезда написала, что ее новое видео запрещено показывать на телевидении. Автором новинки стал известный украинский режиссер Алан Бадоев.

Новости портала «Весь Харьков»