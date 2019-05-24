Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 34

На курорте Будва в Черногории намерены ввести штрафы за ненадлежащий внешний вид

На курорте Будва в Черногории намерены ввести штрафы за ненадлежащий внешний вид

Власти рассматривают возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме

Отдыхающие черногорского курорта Будва должны будут платить штрафы за ненадлежащий внешний вид, если власти одобрят новые правила поведения в городе. Об этом сообщает RTV Budva.

В частности, чиновники рассматривают возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме, 700 евро - за распитие напитков и еды в общественных местах.

В разработке новых правил могут принять участие жители города. Цель нововведения – обеспечить более удобное функционирование публичного пространства.

Кроме того, новые правила будут регулировать парковки, сортировку мусора, застройку, громкость музыки.

Общественные консультации в отношении нововведения продлятся два месяца.

 

Источник: 112.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: туризм

Читайте ещё:

Уряд посилив ліцензійні вимоги до туроператорів
Сегодня 06:23    88
В Украине приняли новые правила для туроператоров, которым не дадут лицензию без финансовых гарантий
23.05.2019 09:38    117
Какие лекарства и медикаменты брать с собой в поездку: список
23.05.2019 08:46    94
Куда поехать летом 2019 в Европе: мнение эксперта
22.05.2019 09:55    1068
Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы
22.05.2019 09:16    175
В Харькове пройдет международный форум
19.05.2019 09:05    132
Появилось приложение, удаляющее толпу туристов с фотографии
14.05.2019 12:24    259
Два роки безвізу: українці з'їздили до Європи понад 30 мільйонів разів
13.05.2019 06:53    124
Отпуск: где собираются отдыхать харьковчане
13.05.2019 06:05    1725
Продолжается прием заявок на конкурс идей по развитию туризма в Харькове
08.05.2019 08:24    98
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 