На курорте Будва в Черногории намерены ввести штрафы за ненадлежащий внешний вид
Власти рассматривают возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме
Отдыхающие черногорского курорта Будва должны будут платить штрафы за ненадлежащий внешний вид, если власти одобрят новые правила поведения в городе. Об этом сообщает RTV Budva.
В частности, чиновники рассматривают возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме, 700 евро - за распитие напитков и еды в общественных местах.
В разработке новых правил могут принять участие жители города. Цель нововведения – обеспечить более удобное функционирование публичного пространства.
Кроме того, новые правила будут регулировать парковки, сортировку мусора, застройку, громкость музыки.
Общественные консультации в отношении нововведения продлятся два месяца.
Источник: 112.ua