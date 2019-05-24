На курорте Будва в Черногории намерены ввести штрафы за ненадлежащий внешний вид

Власти рассматривают возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме

Отдыхающие черногорского курорта Будва должны будут платить штрафы за ненадлежащий внешний вид, если власти одобрят новые правила поведения в городе. Об этом сообщает RTV Budva.

В частности, чиновники рассматривают возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме, 700 евро - за распитие напитков и еды в общественных местах.

В разработке новых правил могут принять участие жители города. Цель нововведения – обеспечить более удобное функционирование публичного пространства.

Кроме того, новые правила будут регулировать парковки, сортировку мусора, застройку, громкость музыки.

Общественные консультации в отношении нововведения продлятся два месяца.

Источник: 112.ua

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