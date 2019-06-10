Настя Каменских похвалилась сочными формами в прозрачном белье: "Потап, ты настоящий счастливчик"

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в последнее время кардинально сменила образ и похудела, чем и хвастается на своей странице в Instagram. Недавно знаменитость выставила очень откровенное фото в эротическом нижнем белье, примерив лишь белое полупрозрачное боди. Так, артистка позировала в образе из клипа на песню "Константа", которую новоиспеченный муж Потап посвятил Насте прямо перед свадьбой.

"Я желаю вам всем найти чувства, которые будут вашей константой ❤ ", - подписала кадр Каменских. Фолловеры не прошли мимо: "Ангел воплоти!