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Настя Каменских в бикини показала беременный живот: Потап недоволен

Настя Каменских в бикини показала беременный живот: Потап недоволен

Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото с новоиспеченным мужем Потапом с медового месяца.

23 мая 2019 года, спустя 13 лет после начала совместной работы в рамках дуэта Потап и Настя Каменских на радость публике наконец-то вступили в законные отношения. Они поженились в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На свадьбе присутствовало множество звезд украинского шоу бизнеса. Прессе вход был запрещен, а через день после свадьбы молодожены отправились в путешествие и на днях вернулись на самолете, который похоже Потап подарил своей новоиспеченной супруге.

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На днях Настя Каменских на официальной странице в Instagram показала фотографию в купальнике, на которой Потап прикрывал ее животик. Поклонники предположили, что дело здесь нечисто.

«Потап так руку интересно положил ей на живот. Она что, серьезно беременна?», «Настя всегда была суперская! Несмотря на колебания амплитуды массы ее прекрасного тела. Но только в чем парадокс: будь то максимальный предел или минимальный, она всегда была прекрасна!», «Ну что? Уже можно девять месяцев отсчитывать, ха-ха?» – комментируют фаны.

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Источник: clutch.ua

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