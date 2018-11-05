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Обнаженная блондинка прервала футбольный матч. Охрана была бессильна (фото, видео)

Обнаженная блондинка прервала футбольный матч. Охрана была бессильна (фото, видео)

Каким именно способом девушке удалось пробратся в таком виде на поле не уточняется

Голая блондинка прервала футбольный матч второго дивизиона чемпионата Голландии между «Рейнсбургсе Бойз» и «Амстердамом» (2:6).

Соответствующие фото и видео опубликовали в Twitter.

Так, обнаженная фанатка пробралась на поле стадиона «Мидделморс». Девушка с татуировками пробежала все поле с флагом, по дороге успев пококетничать с одним из футболистов.

Стоит отметить, что никто из стюардов или охраны арены не стал задерживать блондинку, и она благополучно убежала на трибуны.

Как выяснилось позже, таинственной блондинкой оказалась стриптизерша по имени Фокси.

Об этом сообщает голландское издание Geenstijl.

Стало известно, что девушка сотрудничает с агентством Showtime, - на его сайте предлагаются услуги Фокси в роли школьницы, бабушки, полицейской, медсестры, толстушки, пастушки, Мулен Руж, подружки невесты, морячки, снегурочки. Также она может работать по территории всех Нидерландов и Бельгии.

Обнаженная блондинка прервала футбольный матч. Охрана была бессильна (фото, видео)

Обнаженная блондинка прервала футбольный матч. Охрана была бессильна (фото, видео)

Источник:http://glavcom.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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